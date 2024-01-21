Козловский заявил, что его команда не прогадала с тактикой на чемпионате России по прыжкам

Команда Дмитрия Козловского победила команду Александра Галлямова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Команда фигуриста Дмитрия Козловского сделала ставку на заключительный тур чемпионата России по прыжкам и не прогадала. Об этом Козловский рассказал журналистам.

Команда Козловского выиграла турнир, победив команду Александра Галлямова.

"Турнир получился очень цельным, последовательным, напряжение было до самого последнего тура. Мы понимали, что есть шанс победить, продумали стратегию - ставку мы сделали на последний тур, куда выставили своих самых сильных атлетов, и это оправдало себя, - рассказал Козловский. - Я старался просчитать все расклады по жеребьевке, и в зависимости от того, кого выберет Саша, я понимал, кого можно брать".

"Я принимал советы и от тренеров и спортсменов, которые говорили, кто что будет исполнят. Женя Семененко для меня, например, был для финального раунда, но он сказал поставить его пораньше, и это было правильно. За 10 минут решить, кто где будет выступать, - нужно иметь понимание, - сказал Козловский. - Допустим, Лена Костылева - я понимал, что она сильная спортсменка, но она делает один четверной, но нужно было делать два разных. Нужно было думать, считать. Но вкупе моего персонального творчества и творчества команды появилась вот такая золотая медаль".