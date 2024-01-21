Ласицкене рассказала, что будет регулярно посещать турниры по фигурному катанию

Победительница Олимпиады присутствовала на командном чемпионате России по прыжкам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене будет стараться чаще посещать турниры по фигурному катанию. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Ласицкене присутствовала на командном чемпионате России по прыжкам.

"Я впервые была на фигурном катании - очень понравился турнир, его формат, ребята. Видеть вживую этих маленьких хрупких девочек, видеть, что они делают невероятные прыжки - это восхищает, это классно. Я набралась эмоций и позитива на предстоящую "Битву полов", там тоже будет своя система очков, будем бороться с мальчиками", - отметила Ласицкене.

"Будем теперь стараться почаще посещать турниры. Я ожидала такую атмосферу - болельщики болели ярко, классно, эмоционально, вместе со спортсменами. Я понимала и знала, что у фигурного катания особая фан-зона, и это классно", - добавила олимпийская чемпионка.

В чемпионате России по прыжкам приняли участие две команды - Дмитрия Козловского (синие) и Александра Галлямова (красные). Команда Козловского набрала 382,95 балла, команда Галлямова - 330,06.