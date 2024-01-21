Ковальчук рассказал о состоянии Радулова после матча "Спартака" с "Ак Барсом"

По словам нападающего красно-белых, с хоккеистом казанского клуба "все нормально"

КАЗАНЬ, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук после матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом" общался с форвардом казанцев Александром Радуловым, с ним все нормально. Об этом Ковальчук рассказал ТАСС.

"Ак Барс" выиграл у "Спартака" после серии буллитов со счетом 4:3. Радулов получил повреждение в первом периоде и на площадку больше не выходил.

"Я заметил, когда он ушел, спросил у ребят, что с ним. Видел его после матча, все нормально с ним, дай бог без травм, - сказал Ковальчук. - У них команда возрастная, мастеровитая. Так что сегодня был для нас хороший тест".

Ковальчук стал автором гола в конце третьего периода, который позволил гостям избежать поражения в основное время. "Вся команда сегодня хорошо играла, и все хотели, чтобы мы забили, неважно, кто. Важно, что боролись до конца, нашли момент забить, и все были довольны, я в том числе", - отметил он.

"Для нас каждый матч сейчас принципиальный: надо набирать очки, готовиться к плей-офф. Павел Порядин сегодня не играл, будем надеяться, что ребята после болячек будут выходить. Все, кто сегодня играл, бились. Здорово играли в меньшинстве, большинство должно быть лучше - у нас сегодня его было много. И в овертайме более 2,5 минуты играли "четыре на три". Есть над чем работать, что оттачивать", - добавил хоккеист.

В серии буллитов Ковальчук не реализовал три попытки. "Будем тренировать буллиты, двухлетний простой дает о себе знать. На самом деле, на тренировках надо уделять время буллитам, мы сейчас пообщались на эту тему. Оказывается, еще ни одной серии в этом сезоне не выиграли, первый гол [Александр] Беляев забил из 30 попыток. Алексей Юрьевич [Жамнов] (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) после игры сказал, что теперь после каждой тренировки будем тренировать буллиты", - отметил Ковальчук.