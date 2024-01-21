СМИ: российский предприниматель Рыболовлев намерен продать футбольный клуб "Монако"

Рыболовлев поручил заняться продажей клуба американскому инвестиционному банку Raine Group

ТАСС, 21 января. Российский предприниматель и владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев намерен продать футбольный клуб. Об этом в социальной сети X сообщил журналист портала Foot Mercato Санти Ауна.

По информации источника, Рыболовлев поручил заняться продажей клуба американскому инвестиционному банку Raine Group, который ранее занимался продажей английского "Манчестер Юнайтед".

Рыболовлеву 57 лет, он приобрел контрольный пакет акций "Монако" в 2011 году, тогда клуб выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В 2017 году клуб впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, в 2014 и 2018 годах занял второе место в чемпионате страны. В составе "Монако" с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин.

В текущем сезоне "Монако" занимает четвертое место в чемпионате Франции. После 18 туров клуб набрал 33 очка.