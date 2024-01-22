Эмир Катара с благодарностью принял приглашение для национальной команды на Игры будущего

Тамим бен Хамад Аль Тани подтвердил заинтересованность страны в укреплении экономических связей с регионами России

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов пригласил команду Катара принять участие в Играх будущего в Казани, эмир ближневосточного государства шейх Тамим бен Хамад Аль Тани с благодарностью принял это приглашение. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам его встречи с шейхом.

"Эмир Катара заверил, что направит на KazanForum делегацию своей страны, а также высказал интерес в развитии сотрудничества в области девелопмента, - говорится в сообщении. - Кроме того, Тамим бен Хамад Аль Тани с благодарностью принял приглашение принять участие команде из Катара в первых Играх будущего".

В ходе беседы Минниханов отдельно подчеркнул расширение сотрудничества в рамках работы группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

"Ваша страна - важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений" - приводится в сообщении комментарий Минниханова.

Эмир Катара подтвердил заинтересованность страны в укреплении экономических связей с регионами России, в частности, с Татарстаном.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.