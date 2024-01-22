Медаль олимпийского чемпиона по прыжкам в длину Боба Бимона выставили на аукцион

Ориентировочная стоимость медали составляет $400-600 тыс.

ТАСС, 22 января. Золотая медаль Олимпийских игр 1968 года в соревнованиях по прыжкам в длину, которые выиграл американец Боб Бимон, выставлена на аукцион. Указанная на сайте аукционного дома Christie's ориентировочная стоимость медали составляет $400-600 тыс.

На Олимпиаде 1968 года в Мехико Бимон показал результат 8,90 метра, что до сих пор является олимпийским рекордом. Четвертое место на Играх в Мехико занял советский атлет Игорь Тер-Ованесян. До 1991 года Бимону принадлежал рекорд мира, это достижение превзошел его соотечественник Майк Пауэлл, прыгнувший на 8,95 м.

Бимону 77 лет, после Олимпиады в Мехико он получил серьезное растяжение бедра и не смог продолжить карьеру на прежнем уровне. Он также является серебряным призером Панамериканских игр 1967 года.