Бывший тренер баскетбольного клуба "Хапоэль Беэр-Шева" умер от рака в возрасте 46 лет

Лиор Любин около двух месяцев назад покинул клуб по личным причинам

ТАСС, 22 января. Бывший тренер израильского баскетбольного клуба "Хапоэль Беэр-Шева" Лиор Любин скончался на 47-м году жизни от рака. Об этом сообщил портал Sport5 со ссылкой на клуб.

Около двух месяцев назад Любин сообщил, что вынужден покинуть пост главного тренера клуба по личным причинам. Затем состояние специалиста резко ухудшилось. У Любина была жена и трое детей.

В качестве игрока Любин выступал за израильские "Маккаби" (Петах-Тиква и Тель-Авив), "Рамат-Ган", "Хапоэль", украинский "Азовмаш", греческий "Аполлон" и болгарский ЦСКА. В составе национальной команды участвовал в чемпионате Европы 2001 года.

После завершения игровой карьеры Любин начал работать тренером, он в том числе был помощником главного тренера в "Маккаби" из Тель-Авива, греческом "Панатинаикосе" и сборной Израиля. "Хапоэль Беэр-Шева" он возглавлял с 2022 года.