Едешко: Поливода внес достойный вклад в победу баскетболистов СССР на Олимпиаде-1972

Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Советский баскетболист Анатолий Поливода получил немного игрового времени на Олимпиаде 1972 года, однако внес достойный вклад в победу национальной сборной. Такое мнение ТАСС высказал партнер Поливоды по сборной СССР олимпийский чемпион Иван Едешко.

Поливода умер 22 января в возрасте 76 лет.

"Он был спорный парень, говорил, что баскетбол испортил его жизнь, - сказал Едешко. - Очень жалко, что нас осталось только двое - я и Модестас Паулаускас. Тогда у нас была настоящая команда, составленная из представителей семи республик, у нас не было политических разногласий, мы были единым целым и вместе шли к одной цели. Я помню, ему было 19 лет, его признали лучшим игроком на чемпионате мира".

"У него были невероятные физические данные, прыгучесть и техника. Он был классным баскетболистом, но мнительность о своем здоровье сыграла свою роль, он рано ушел из спорта. Он немного играл на Олимпиаде 1972 года, но внес достойный вклад в победу", - добавил собеседник агентства.

В финале национальная команда победила американцев (51:50), которые выиграли предыдущие семь Игр. Из-за проблем со здоровьем Поливода не принимал участия в финальном матче Олимпийских игр против сборной США.

После победы на Олимпиаде Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, на тот момент ему было 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. В составе сборной СССР Поливода также завоевал бронзовую медаль Олимпиады 1968 года. Годом ранее сборная СССР выиграла чемпионат мира, Поливода был признан самым ценным игроком турнира. Вместе с советской сборной баскетболист трижды побеждал на чемпионатах Европы (1967, 1969, 1971). На клубном уровне он выступал за киевский "Строитель" (нынешнее название - "Будивельник"), с которым завоевал две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов СССР.