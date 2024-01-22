Стал известен состав московского "Динамо" на Кубок легенд по футболу

Турнир пройдет 10-11 февраля на арене "Мегаспорт" в Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Немецкий нападающий Кевин Кураньи и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов вошли в состав московского "Динамо" на Кубок легенд по футболу 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Турнир пройдет 10-11 февраля на арене "Мегаспорт" в Москве.

В состав "Динамо" также вошли Геннадий Тумилович, Эрик Яхимович, Владимир Гранат, Андрей Новгородов, Максим Ромащенко, Александр Сапета, Андрей Каряка, Евгений Луценко и Эрик Корчагин. Главным тренером команды будет Александр Бородюк. Его помощниками станут Андрей Кобелев и Виктор Лосев.

Ранее пресс-служба турнира опубликовала составы московских "Спартака" и "Локомотива". Тренерами красно-белых будут Олег Романцев и Ринат Дасаев. В состав вошли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Николас Пареха, Андрей Ещенко, Алексей Мелешин, Александр Самедов, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко.

За "Локомотив" сыграют Алексей Поляков, Дмитрий Сенников, Ведран Чорлука, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Альберт Саркисян, Алексей Косолапов, Нарвик Сирхаев, Руслан Пименов, Максим Бузникин и Евгений Зиновьев. Тренером команды будет Сергей Овчинников.

16-й розыгрыш Кубка легенд имени Константина Еременко состоится в новом формате. Участие в турнире примут сборная мира и команды легенд "Спартака", ЦСКА, "Локомотива", "Динамо" и "Зенита". На предыдущих турнирах выступали сборные, составленные из известных игроков, завершивших карьеру. 14 раз победителем становилась сборная России, один раз соревнования выиграла сборная звезд.