Сборная Таджикистана вышла в плей-офф на дебютном для себя Кубке Азии по футболу

Команда заняла второе место в группе A, первой стала сборная Катара

ТАСС, 22 января. Сборная Таджикистана одержала победу над командой Ливана со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии по футболу и вышла в плей-офф соревнований. Турнир проходит в Катаре.

Забитыми мячами в составе сборной Таджикистана отметились Парвизджон Умарбаев (81-я минута) и Нуриддин Хамрокулов (90+2). У команды Ливана отличился Бассель Жради (48). На 54-й минуте с поля был удален игрок сборной Ливана Кассем Эль-Зейн.

В другом матче группы A сборная Катара со счетом 1:0 обыграла команду Китая. Хозяева турнира выиграли третий матч из трех и заняли первое место в группе с девятью очками. Далее расположились команды Таджикистана (четыре очка), Китая (два) и Ливана (одно).

В Кубке Азии принимают участие 24 команды, которые разбиты на шесть групп. В 1/8 финала выходят две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборная Таджикистана впервые принимает участие в турнире.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.