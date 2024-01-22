Минское "Динамо" обыграло СКА в матче КХЛ, забросив шайбу за секунду до конца овертайма

Встреча завершилась со счетом 2:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 2:1 после овертайма обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 542 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Горбунов (34-я минута) и Сэм Энэс (65). У проигравших отличился Алекс Гальченюк (49). Победную шайбу Энэс забросил за секунду до конца овертайма.

Минское "Динамо" набрало 53 очка в 53 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 73 очками в 54 играх располагается на 3-й строчке Запада.

В следующем матче СКА примет астанинский "Барыс", минское "Динамо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 24 января.

В других играх понедельника екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 в гостях обыграл "Барыс", челябинский "Трактор" дома победил новосибирскую "Сибирь" (3:1), "Сочи" на выезде был сильнее тольяттинской "Лады" (4:3 по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 53 30 5 1 3 1 13 140-103 76 2 Динамо М 53 26 6 3 1 3 14 166-122 74 3 СКА 54 30 2 3 1 2 16 169-112 73 4 Спартак 55 28 3 0 4 4 16 186-157 70 5 Торпедо 53 25 4 2 2 1 19 153-133 65 6 Северсталь 53 23 0 4 3 4 19 159-145 61 7 ЦСКА 53 24 2 1 0 5 21 152-125 59 8 Динамо Мн 53 18 5 1 2 3 24 139-143 53 9 Витязь 53 12 3 2 4 3 29 111-181 41 10 Куньлунь РС 55 9 4 4 2 4 32 122-187 40 11 Сочи 54 12 1 3 0 6 32 132-208 38