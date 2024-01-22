Минское "Динамо" обыграло СКА в матче КХЛ, забросив шайбу за секунду до конца овертайма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 2:1 после овертайма обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 542 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Горбунов (34-я минута) и Сэм Энэс (65). У проигравших отличился Алекс Гальченюк (49). Победную шайбу Энэс забросил за секунду до конца овертайма.
Минское "Динамо" набрало 53 очка в 53 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 73 очками в 54 играх располагается на 3-й строчке Запада.
В следующем матче СКА примет астанинский "Барыс", минское "Динамо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 24 января.
В других играх понедельника екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 в гостях обыграл "Барыс", челябинский "Трактор" дома победил новосибирскую "Сибирь" (3:1), "Сочи" на выезде был сильнее тольяттинской "Лады" (4:3 по буллитам).
1
Локомотив
53
30
5
1
3
1
13
140-103
76
2
Динамо М
53
26
6
3
1
3
14
166-122
74
3
СКА
54
30
2
3
1
2
16
169-112
73
4
Спартак
55
28
3
0
4
4
16
186-157
70
5
Торпедо
53
25
4
2
2
1
19
153-133
65
6
Северсталь
53
23
0
4
3
4
19
159-145
61
7
ЦСКА
53
24
2
1
0
5
21
152-125
59
8
Динамо Мн
53
18
5
1
2
3
24
139-143
53
9
Витязь
53
12
3
2
4
3
29
111-181
41
10
Куньлунь РС
55
9
4
4
2
4
32
122-187
40
11
Сочи
54
12
1
3
0
6
32
132-208
38
1
Металлург
55
28
6
2
3
3
13
175-138
78
2
Авангард
53
24
9
3
0
3
14
156-133
75
3
Салават Юлаев
53
28
4
1
2
2
16
156-114
70
4
Автомобилист
56
22
5
4
3
3
19
136-128
68
5
Трактор
55
24
5
1
2
4
19
148-126
66
6
Лада
56
21
2
4
3
9
17
140-141
66
7
Ак Барс
53
23
6
2
0
2
20
135-115
64
8
Нефтехимик
55
18
4
1
4
5
23
127-165
55
9
Амур
53
17
2
2
5
5
22
119-139
52
10
Сибирь
54
16
2
3
3
6
24
119-145
51
11
Барыс
53
10
4
5
2
4
28
121-159
44
12
Адмирал
53
9
3
3
6
5
27
111-153
41