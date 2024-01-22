22 января, 19:11
КХЛ

Минское "Динамо" обыграло СКА в матче КХЛ, забросив шайбу за секунду до конца овертайма

Хоккеисты минского "Динамо". Петр Ковалев/ ТАСС
Хоккеисты минского "Динамо"
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 2:1 после овертайма обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 542 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Горбунов (34-я минута) и Сэм Энэс (65). У проигравших отличился Алекс Гальченюк (49). Победную шайбу Энэс забросил за секунду до конца овертайма.

Минское "Динамо" набрало 53 очка в 53 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 73 очками в 54 играх располагается на 3-й строчке Запада.

В следующем матче СКА примет астанинский "Барыс", минское "Динамо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 24 января.

В других играх понедельника екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 в гостях обыграл "Барыс", челябинский "Трактор" дома победил новосибирскую "Сибирь" (3:1), "Сочи" на выезде был сильнее тольяттинской "Лады" (4:3 по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

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Локомотив

53

30

5

1

3

1

13

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76

2

Динамо М

53

26

6

3

1

3

14

166-122

74

3

СКА

54

30

2

3

1

2

16

169-112

73

4

Спартак

55

28

3

0

4

4

16

186-157

70

5

Торпедо

53

25

4

2

2

1

19

153-133

65

6

Северсталь

53

23

0

4

3

4

19

159-145

61

7

ЦСКА

53

24

2

1

0

5

21

152-125

59

8

Динамо Мн

53

18

5

1

2

3

24

139-143

53

9

Витязь

53

12

3

2

4

3

29

111-181

41

10

Куньлунь РС

55

9

4

4

2

4

32

122-187

40

11

Сочи

54

12

1

3

0

6

32

132-208

38

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

55

28

6

2

3

3

13

175-138

78

2

Авангард

53

24

9

3

0

3

14

156-133

75

3

Салават Юлаев

53

28

4

1

2

2

16

156-114

70

4

Автомобилист

56

22

5

4

3

3

19

136-128

68

5

Трактор

55

24

5

1

2

4

19

148-126

66

6

Лада

56

21

2

4

3

9

17

140-141

66

7

Ак Барс

53

23

6

2

0

2

20

135-115

64

8

Нефтехимик

55

18

4

1

4

5

23

127-165

55

9

Амур

53

17

2

2

5

5

22

119-139

52

10

Сибирь

54

16

2

3

3

6

24

119-145

51

11

Барыс

53

10

4

5

2

4

28

121-159

44

12

Адмирал

53

9

3

3

6

5

27

111-153

41

  

Теги:
КХЛ