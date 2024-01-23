Таиланд будет добиваться включения муай-тай в программу Олимпийских игр

По словам лидера партии "Пхыа Тхаи" Пхэтхонгтхан Чинават, в тайском боксе необходимо ввести систему ранжирования поясов, аналогичную той, которая используется в тхэквондо

БАНГКОК, 23 января. /ТАСС/. Таиланд будет добиваться включения в официальную программу Олимпийских игр национального вида единоборств муай-тай или тайского бокса. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

"Однажды мы сможем поболеть за спортсменов муай-тай, выступающих на олимпийских соревнованиях", - сказала лидер правящей в Таиланде партии "Пхыа Тхаи" Пхэтхонгтхан Чинават, которая является президентом Национального комитета по вопросам стратегии применения мягкой силы.

По ее словам, в тайском боксе необходимо ввести систему ранжирования поясов, аналогичную той, которая используется в корейском боевом искусстве тхэквондо, что должно содействовать росту популярности этого единоборства среди иностранцев. "Муай-тай необходимо развивать как целостную систему. Мы должны определять уровень [мастерства владения] тайским боксом так же, как в тхэквондо, где есть белые, желтые и черные пояса. В муай-тай должно быть что-то подобное", - отметила Чинават.