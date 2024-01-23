Нападающий "Питтсбурга" Малкин отметился результативной передачей в матче НХЛ с "Аризоной"

Команда российского хоккеиста уступила со счетом 2:5

ТАСС, 23 января. "Питтсбург" со счетом 2:5 проиграл "Аризоне" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Цукер (3-я минута), Юусо Вялимяки (32), Александр Керфут (39), Лоусон Круз (45) и Ник Бьюгстад (48). У проигравших отличились Ларс Эллер (25) и Сидни Кросби (37). Результативную передачу в эпизоде со вторым голом сделал российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. При счете 2:3 "Питтсбург" снял вратаря, чтобы воспользоваться отложенным штрафом соперника, Малкин, находившийся возле пустых ворот своей команды, не сумел обработать передачу от защитника "Питтсбурга" Криса Летанга, после чего шайба оказалась в воротах. Автором гола был признан Круз, который последним коснулся шайбы у "Аризоны".

"Аризона" занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков в 45 матчах. "Питтсбург" идет седьмым в Столичном дивизионе с 48 очками по итогам 44 игр. В следующем матче "Аризона" 25 января встретится на выезде с "Флоридой". "Питтсбург" следующую игру также проведет против "Флориды", она пройдет на домашней арене команды из Пенсильвании 27 января.

В других матчах игрового дня "Бостон" дома обыграл "Виннипег" (4:1), у гостей шайбу забросил нападающий Владислав Наместников. "Нью-Джерси" дома переиграл "Вегас" (6:5 после овертайма), результативными действиями отметились форварды проигравшей команды - Павел Дорофеев забил гол, Иван Барбашев сделал передачу.