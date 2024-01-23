Чесноков: теннисистке Калинской будет трудно выйти в полуфинал Australian Open

По мнению эксперта, соперница россиянки китаянка Чжэн Циньвэнь находится в очень хорошей форме

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь находится в очень хорошей форме, поэтому россиянке Анне Калинской будет трудно выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"До начала турнира я говорил, что если кто-то в женской сетке из наших теннисисток выйдет в четвертьфинал, это уже будет огромный успех. Если говорить конкретно о матче, то, с одной стороны, хорошо, что Калинской досталась китаянка, а не [Арина] Соболенко (вторая ракетка мира - прим. ТАСС), но с другой, китаянка сейчас на подъеме, она в очень хорошей форме и показывает крепкую хорошую игру. Я думаю, Калинской будет трудно выйти в полуфинал, но если она сыграет в свой лучший теннис, шансы у нее будут", - сказал Чесноков.

Калинская стала единственной россиянкой, которая дошла до четвертьфинала турнира в женском одиночном разряде. Ранее в четвертом круге Мирра Андреева проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6), Мария Тимофеева - украинке Марте Костюк (2:6, 1:6).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).