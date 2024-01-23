Джокович вышел в полуфинал Australian Open

Сербский теннисист является действующим победителем турнира, он не проигрывал на нем с 2018 года

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца в четвертьфинальном матче Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Джоковича (1-й номер посева). Фритц выступал на турнире под 12-м номером. Стартовый гейм игры продолжался более 16 минут. В полуфинале серб сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (5) и итальянцем Янником Синнером (4).

Джокович одержал 33-ю победу подряд на Australian Open, серб не проигрывает на турнире с 2018 года, когда уступил Чон Хёнуиз Южной Кореи в четвертом круге. После этого серб четырежды становился победителем соревнований (2019-2021, 2023) и пропустил турнир в 2022 году из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса. Предстоящий полуфинал станет для теннисиста 48-м на турнирах Большого шлема, он является рекордсменом по этому показателю. Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер (46), уже завершивший карьеру, третье - испанец Рафаэль Надаль (38), пропускающий турнир-2023 из-за травмы.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Фритцу 26 лет, американец занимает 12-е место в мировой рейтинге и является обладателем 6 титулов ATP. Дойдя до четвертьфинала Australian Open, спортсмен повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Ранее он доходил до этой стадии на Уимблдоне (2022) и US Open (2023).

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).