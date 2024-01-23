Смагин оценил игру чемпионки мира по шахматам Цзюй Вэньцзюнь на турнире в Вейк-ан-Зее

Китаянка на мужском турнире занимает 10-е место из 12

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Чемпионка мира по шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь неплохо играет против мужчин на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

По итогам восьми туров китаянка занимает 10-е место из 12, набрав 3,5 очка.

"Женщинам всегда непросто играть в мужских турнирах, - сказал Смагин. - Шахматистки, играя против мужчин, нередко проваливаются в женских турнирах. Цзюй Вэньцзюнь неплохо смотрится, старается, однако ей нужно помнить, что титул ей придется отстаивать в борьбе с женщинами, а это совсем другая игра, другие требования".

Смагин прокомментировал победу китаянки над французом Алирезой Фируджей, отобравшимся на турнир претендентов. "В отдельных партиях возможно все. Фируджа явно недооценил свою соперницу, подумал, что как-нибудь в любой позиции сделает ничью, играл невнимательно, и это сыграло с ним злую шутку. В таких турнирах не бывает слабых противников, и Фируджа должен это понимать", - отметил собеседник агентства.

На турнире в Нидерландах шахматисты проведут 13 туров. Соревнования завершатся 28 января.