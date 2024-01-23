Смагин считает, что шахматист Непомнящий может выиграть турнир в Нидерландах

После восьми туров россиянин занимает четвертое место

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий хорошо играл в последних турах соревнований в нидерландском Вейк-ан-Зее и может побороться на победу в турнире. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России, международный гроссмейстер Сергей Смагин.

После восьми туров Непомнящий занимает четвертое место, набрав 4,5 очка. Отставание от лидеров нидерландца Аниша Гири, индийца Доммаруджи и представителя Франции Алирезы Фируджи составляет 0,5 очка.

"Ян очень неплохо смотрелся в последних турах, играл очень предприимчиво, оказывал давление на соперников. Как я говорил ранее, вряд ли для Яна важна именно победа на этом турнире, но это не отменяет того, что он все еще может его выиграть. Конечно, конкуренция высокая, и Гукеш играет очень боевито, и другие преследователи, но отставание Яна совсем небольшое, почему бы не замахнуться на победу?" - сказал Смагин.

На турнире в Нидерландах шахматисты проведут 13 туров. Соревнования завершатся 28 января.