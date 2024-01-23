Путин: шахматы и футбол связаны: и там, и там "надо думать"

Глава государства также отметил, что "в России очень хорошая шахматная школа и математическая"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Увлечение как шахматами, так и футболом развивает мышление: оба вида деятельности таким образом связаны друг с другом. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с увлекающимся шахматами мальчиком Саввой Уваровым, который также занимается футболом.

Узнав, что мальчик увлекается шахматами с детского сада, Путин отреагировал: "Здорово! Молодец! Я сейчас без шуток говорю". "А ты знаешь, что шахматы и футбол - как ни странно, - они тоже между собой немножко связаны: в футболе тоже думать надо. Рассчитывать, видеть все, - обратил внимание президент. - Так что тебе одно будет помогать другому".

Путин поинтересовался, какой школьный предмет у мальчика любимый, - тот замялся и обернулся к матери. "Мама подсказывает, что ты любишь больше всего?" - удивился Путин. "А сам я не знаю", - сконфузился ребенок, но уточнил, что "лучше всего получается математика".

"Это потому что ты шахматы любишь, - выразил уверенность Путин. - В России очень хорошая шахматная школа и математическая. Так что ты в очень хорошей среде будешь воспитываться и совершенствовать свое мастерство".