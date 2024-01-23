Троих российских легкоатлетов выгнали со сборов за неявку на построение

Кристина Макаренко, Артем Макаренко и Арсений Елфимов не ходили на утреннее построение

ТАСС, 23 января. Девятикратную чемпионку России в спринтерском беге Кристину Макаренко и еще двоих легкоатлетов выгнали со сборов национальной команды за неявку на построение к 8 утра. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила Макаренко.

Спортсменка сообщила, что со сборов в Новогорске, где спортсмены не проживают на постоянной основе, по той же причине были изгнаны барьерист Артем Макаренко и многоборец Арсений Елфимов.

"Сегодня наши главные собрали всех тренеров в манеже и сказали, что мы недостойны тут находиться, потому что мы не ходим на построение в 8 утра. Я никогда не видела своего тренера таким кричащим. Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам, - это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет", - написала Макаренко.

Макаренко 26 лет. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в эстафете 4х100 метров. Спортсменка обладает рекордами России среди девушек до 18 лет на дистанциях 60 и 100 метров.