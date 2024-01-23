Рублев уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист проиграл итальянцу в трех сетах

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Синнера (4-й номер посева). Рублев выступал под 5-м номером, на тай-брейке он вел со счетом 5:1. В полуфинале итальянец сыграет с действующим победителем турнира и лидером мирового рейтинге сербом Новаком Джоковичем (1). В четвертом круге Синнер победил россиянина Карена Хачанова (15). Единственными представителями России на турнире во взрослых соревнованиях остались Даниил Медведев и Анна Калинская, которые проведут свои четвертьфинальные матчи в среду.

Рублев потерпел первое поражение в текущем сезоне, его победная серия составляла восемь матчей. В январе россиянин выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге. Рублев в 10-й раз дошел до четвертьфинала турниров Большого шлема, он занимает второе место по этому показателю среди россиян. Также 10 четвертьфиналов соревнований данной категории на счету Николая Давыденко. Рекордсменом является Евгений Кафельников - 13. Выход в четвертьфинал - лучший результат Рублева на турнирах Большого шлема.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Синнеру 22 года, он является четвертой ракеткой мира. На его счету 10 титулов ATP. Выход в полуфинал является лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема, ранее он дошел до этой стадии на Уимблдоне в 2023 году. В том же году спортсмен выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).