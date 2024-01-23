Отбывший дисквалификацию баскетболист Курбанов вернется к тренировкам с ЦСКА

Спортсмен был отстранен на три месяца за употребление кокаина

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов вернется к тренировкам с московским ЦСКА после отбытия дисквалификации за употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Курбанова на три месяца за употребление кокаина. Отстранение спортсмена отсчитывалось с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). 27 октября Курбанов приостановил карьеру.

"Клубом принято решение о возвращении форварда Никиты Курбанова к тренировкам с командой. Баскетболист отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление запрещенной субстанции. Сегодня утром Курбанов прошел обследование в московской клинике и после разрешения медиков сможет принять участие в тренировках с одноклубниками", - говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

"Проступок Никиты остается очень серьезным, задета репутация ЦСКА, а наш клуб строго относится к соблюдению антидопинговых правил, поэтому решение о допуске к тренировкам с командой не было простым и потребовало самых серьезных обсуждений, - отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин. - Важно, что за минувшие дни среди очень неоднозначной оценки окружающих мы услышали много слов поддержки Никиты, в том числе единогласно от команды, тренерского штаба, а также постарались получить максимально широкий спектр мнений наших болельщиков. За эти три месяца много общался с самим Никитой, и вижу, насколько ответственно он подошел к разрешению этой сложнейшей ситуации, осознал свою ошибку, готов доказать в первую очередь себе, что может быть полезным для команды. Убеждены, что искреннее раскаяние, долгие годы усердной работы, заслуги, титулы и многолетняя преданность клубу дают шанс исправить ошибку, проявить себя ответственным игроком и товарищем по команде, помочь коллективу добиться наших целей".

Ватутин добавил, что капитаном команды останется Семен Антонов.

Курбанову 37 лет, в составе ЦСКА он выступал с 2002 по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2015 году. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. В период игровой карьеры Курбанов также был баскетболистом казанского УНИКСа, петербургского "Спартака", выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В составе армейцев он трижды становился победителем Евролиги (2006, 2016, 2019) и семь раз - победителем Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016-2019, 2021). В 2019 году он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ. В составе сборной России Курбанов выиграл чемпионат Европы 2005 года среди игроков до 20 лет. В 2006 году Российская федерация баскетбола признала Курбанова лучшим молодым баскетболистом России, он является мастером спорта страны и награжден орденом Почета.