Футболисты "Динамо" обыграли "Слован" в товарищеском матче

Московская команда находится на сборах в Катаре

ТАСС, 23 января. Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:1 победили братиславский "Слован" в первом товарищеском матче на сборах в Катаре.

Забитыми мячами в составе "Динамо" отметились Луис Чавес (20-я минута) и Александр Чупаев (40). У "Слована" отличился Джаба Канкава (4).

В следующем товарищеском матче "Динамо" сыграет с катарским клубом "Аль-Вакра" 25 января.

"Динамо" после 18 туров набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В первом матче после возобновления чемпионата бело-голубые сыграют с московским "Локомотивом". Встреча пройдет в начале марта.