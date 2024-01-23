Игрок "Спартака" Цыплаков быстрее всех в КХЛ забросил четыре шайбы со старта матча

Нападающий отличился во вторник во встрече против московского "Динамо"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Максим Цыплаков быстрее всех в истории забросил четыре шайбы в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После двух периодов "Спартак" обыгрывает "Динамо" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Цыплаков забросил свою четвертую шайбу с московским "Динамо" на отметке 26 минут 58 секунд от начала игры. Предыдущее достижение было установлено Максимом Якуценей в сезоне-2009/10. Нападающий тогда выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и забросил четвертую шайбу на отметке 30 минут 13 секунд.

Нападающий "Спартака" стал первым игроком в КХЛ, который в одном матче две из четырех шайб забросил в меньшинстве. Цыплаков - второй игрок красно-белых, забросивший четыре шайбы в одной игре КХЛ. Первым таким хоккеистом был словак Штефан Ружичка в сезоне-2009/10.