"Спартак" со счетом 6:3 обыграл московское "Динамо" и вышел в плей-офф КХЛ

Нападающий красно-белых Максим Цыплаков отметился четырьмя заброшенными шайбами

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Столичный "Спартак" со счетом 6:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 524 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шэйн Принс (3-я минута), Максим Цыплаков (6, 12, 24, 27) и Михал Чайковски (10). У проигравших отличились Дмитрий Рашевский (1), Игорь Ожиганов (43) и Егор Мартынов (57). После третьего гола "Спартака" у "Динамо" произошла замена вратаря: вместо Максима Моторыгина на лед вышел Илья Коновалов. На 36-й минуте из-за повреждения лед покинул голкипер "Спартака" Патрик Рибар, его место занял Дмитрий Николаев.

"Спартак" набрал 72 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. Ранее места в розыгрыше Кубка Гагарина забронировали петербургский СКА, ярославский "Локомотив" и московское "Динамо".

Цыплаков быстрее всех в истории КХЛ забросил четыре шайбы со старта матча. Дважды он отличился при игре в меньшинстве. Цыплаков - второй игрок красно-белых, забросивший четыре шайбы в одной игре КХЛ. Первым таким хоккеистом был словак Штефан Ружичка в сезоне-2009/10.

"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ в девятый раз. В прошлом сезоне столичная команда заняла 9-е место в Западной конференции и не участвовала в матчах за Кубок Гагарина. Лучшим достижением "Спартака" в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф (2009, 2010, 2022).

"Динамо" с 74 очками в 54 матчах располагается на 2-м месте в Западной конференции. В следующем матче бело-голубые 25 января в гостях сыграют с командой "Куньлунь Ред Стар". 27 января "Спартак" и "Динамо" снова сыграют между собой. Встреча пройдет на арене "Мегаспорт".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 53 30 5 1 3 1 13 140-103 76 2 Динамо М 54 26 6 3 1 3 15 169-128 74 3 СКА 54 30 2 3 1 2 16 169-112 73 4 Спартак 56 29 3 0 4 4 16 192-160 72 5 Торпедо 53 25 4 2 2 1 19 153-133 65 6 Северсталь 54 23 0 4 3 4 20 161-151 61 7 ЦСКА 53 24 2 1 0 5 21 152-125 59 8 Динамо Мн 53 18 5 1 2 3 24 139-143 53 9 Витязь 53 12 3 2 4 3 29 111-181 41 10 Куньлунь РС 55 9 4 4 2 4 32 122-187 40 11 Сочи 54 12 1 3 0 6 32 132-208 38