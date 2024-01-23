23 января, 18:51
КХЛ

"Спартак" со счетом 6:3 обыграл московское "Динамо" и вышел в плей-офф КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака". Софья Сандурская/ ТАСС
Хоккеисты московского "Спартака"
© Софья Сандурская/ ТАСС

Нападающий красно-белых Максим Цыплаков отметился четырьмя заброшенными шайбами

 МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Столичный "Спартак" со счетом 6:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 524 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шэйн Принс (3-я минута), Максим Цыплаков (6, 12, 24, 27) и Михал Чайковски (10). У проигравших отличились Дмитрий Рашевский (1), Игорь Ожиганов (43) и Егор Мартынов (57). После третьего гола "Спартака" у "Динамо" произошла замена вратаря: вместо Максима Моторыгина на лед вышел Илья Коновалов. На 36-й минуте из-за повреждения лед покинул голкипер "Спартака" Патрик Рибар, его место занял Дмитрий Николаев.

"Спартак" набрал 72 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. Ранее места в розыгрыше Кубка Гагарина забронировали петербургский СКА, ярославский "Локомотив" и московское "Динамо".

Цыплаков быстрее всех в истории КХЛ забросил четыре шайбы со старта матча. Дважды он отличился при игре в меньшинстве. Цыплаков - второй игрок красно-белых, забросивший четыре шайбы в одной игре КХЛ. Первым таким хоккеистом был словак Штефан Ружичка в сезоне-2009/10.

"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ в девятый раз. В прошлом сезоне столичная команда заняла 9-е место в Западной конференции и не участвовала в матчах за Кубок Гагарина. Лучшим достижением "Спартака" в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф (2009, 2010, 2022).

"Динамо" с 74 очками в 54 матчах располагается на 2-м месте в Западной конференции. В следующем матче бело-голубые 25 января в гостях сыграют с командой "Куньлунь Ред Стар". 27 января "Спартак" и "Динамо" снова сыграют между собой. Встреча пройдет на арене "Мегаспорт".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

53

30

5

1

3

1

13

140-103

76

2

Динамо М

54

26

6

3

1

3

15

169-128

74

3

СКА

54

30

2

3

1

2

16

169-112

73

4

Спартак

56

29

3

0

4

4

16

192-160

72

5

Торпедо

53

25

4

2

2

1

19

153-133

65

6

Северсталь

54

23

0

4

3

4

20

161-151

61

7

ЦСКА

53

24

2

1

0

5

21

152-125

59

8

Динамо Мн

53

18

5

1

2

3

24

139-143

53

9

Витязь

53

12

3

2

4

3

29

111-181

41

10

Куньлунь РС

55

9

4

4

2

4

32

122-187

40

11

Сочи

54

12

1

3

0

6

32

132-208

38

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

55

28

6

2

3

3

13

175-138

78

2

Авангард

54

25

9

3

0

3

14

162-135

77

3

Салават Юлаев

53

28

4

1

2

2

16

156-114

70

4

Автомобилист

56

22

5

4

3

3

19

136-128

68

5

Трактор

55

24

5

1

2

4

19

148-126

66

6

Лада

56

21

2

4

3

9

17

140-141

66

7

Ак Барс

53

23

6

2

0

2

20

135-115

64

8

Нефтехимик

55

18

4

1

4

5

23

127-165

55

9

Амур

53

17

2

2

5

5

22

119-139

52

10

Сибирь

54

16

2

3

3

6

24

119-145

51

11

Барыс

53

10

4

5

2

4

28

121-159

44

12

Адмирал

53

9

3

3

6

5

27

111-153

41

  

Теги:
КХЛ