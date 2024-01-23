"Спартак" со счетом 6:3 обыграл московское "Динамо" и вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Столичный "Спартак" со счетом 6:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 524 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шэйн Принс (3-я минута), Максим Цыплаков (6, 12, 24, 27) и Михал Чайковски (10). У проигравших отличились Дмитрий Рашевский (1), Игорь Ожиганов (43) и Егор Мартынов (57). После третьего гола "Спартака" у "Динамо" произошла замена вратаря: вместо Максима Моторыгина на лед вышел Илья Коновалов. На 36-й минуте из-за повреждения лед покинул голкипер "Спартака" Патрик Рибар, его место занял Дмитрий Николаев.
"Спартак" набрал 72 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. Ранее места в розыгрыше Кубка Гагарина забронировали петербургский СКА, ярославский "Локомотив" и московское "Динамо".
Цыплаков быстрее всех в истории КХЛ забросил четыре шайбы со старта матча. Дважды он отличился при игре в меньшинстве. Цыплаков - второй игрок красно-белых, забросивший четыре шайбы в одной игре КХЛ. Первым таким хоккеистом был словак Штефан Ружичка в сезоне-2009/10.
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ в девятый раз. В прошлом сезоне столичная команда заняла 9-е место в Западной конференции и не участвовала в матчах за Кубок Гагарина. Лучшим достижением "Спартака" в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф (2009, 2010, 2022).
"Динамо" с 74 очками в 54 матчах располагается на 2-м месте в Западной конференции. В следующем матче бело-голубые 25 января в гостях сыграют с командой "Куньлунь Ред Стар". 27 января "Спартак" и "Динамо" снова сыграют между собой. Встреча пройдет на арене "Мегаспорт".
1
Локомотив
53
30
5
1
3
1
13
140-103
76
2
Динамо М
54
26
6
3
1
3
15
169-128
74
3
СКА
54
30
2
3
1
2
16
169-112
73
4
Спартак
56
29
3
0
4
4
16
192-160
72
5
Торпедо
53
25
4
2
2
1
19
153-133
65
6
Северсталь
54
23
0
4
3
4
20
161-151
61
7
ЦСКА
53
24
2
1
0
5
21
152-125
59
8
Динамо Мн
53
18
5
1
2
3
24
139-143
53
9
Витязь
53
12
3
2
4
3
29
111-181
41
10
Куньлунь РС
55
9
4
4
2
4
32
122-187
40
11
Сочи
54
12
1
3
0
6
32
132-208
38
1
Металлург
55
28
6
2
3
3
13
175-138
78
2
Авангард
54
25
9
3
0
3
14
162-135
77
3
Салават Юлаев
53
28
4
1
2
2
16
156-114
70
4
Автомобилист
56
22
5
4
3
3
19
136-128
68
5
Трактор
55
24
5
1
2
4
19
148-126
66
6
Лада
56
21
2
4
3
9
17
140-141
66
7
Ак Барс
53
23
6
2
0
2
20
135-115
64
8
Нефтехимик
55
18
4
1
4
5
23
127-165
55
9
Амур
53
17
2
2
5
5
22
119-139
52
10
Сибирь
54
16
2
3
3
6
24
119-145
51
11
Барыс
53
10
4
5
2
4
28
121-159
44
12
Адмирал
53
9
3
3
6
5
27
111-153
41