Цыплаков отметил, что Ковальчук уже давно настраивает на победы хоккеистов "Спартака"

Нападающий красно-белых Илья Ковальчук провел встречу против московского "Динамо" в статусе капитана команды

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Илья Ковальчук уже давно выполняет функции лидера команды и дает наставления одноклубникам. Об этом журналистам рассказал форвард красно-белых Максим Цыплаков.

"Спартак" во вторник одержал победу над московским "Динамо" со счетом 6:3, Цыплаков оформил покер. В отсутствие заболевшего Дмитрия Вишневского Ковальчук впервые в сезоне вышел на лед с капитанской нашивкой.

"У нас было много ненужных поражений, плохо играли, и сегодня мы показали, что можем обыграть любую команду, - сказал Цыплаков. - Думаю, просто нужно правильно играть, и победы у нас будут. В игре "пять на пять" мы никому не проиграли. Что касается капитанства Ковальчука, то он и без нашивки дает наставления".

Цыплаков быстрее всех в истории КХЛ забросил четыре шайбы со старта матча. Свою четвертую шайбу форвард забросил на 27-й минуте. Дважды он отличился при игре в меньшинстве.

"Были хорошие моменты, которые я реализовал и ребята помогли мне создать. Мне оставалось их только завершить. В меньшинстве удалось забить - в первом голе хорошо бросил из-под ног защитника, а во втором в меньшинстве получился подарок от соперника", - отметил нападающий красно-белых.

В состав "Динамо" перед матчем со "Спартаком" вернулись канадские форварды Эрик О'Делл и Седрик Пакетт, пропустившие встречу против минского "Динамо". "Мы стараемся на каждого соперника настраиваться одинаково, нам без разницы, кто у них играет, главное, как мы играем. Мы должны выходить на каждую игру злыми для победы, принимать правильные решения", - сказал Цыплаков.