"Челси" вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

"Челси" обыграл "Мидлсбро" в ответном матче полуфинала со счетом 6:1

ТАСС, 24 января. "Челси" со счетом 6:1 дома обыграл "Мидлсбро" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Энцо Фернандес (29-я минута), Аксель Дисаси (36), Коул Палмер (42, 77) и Нони Мадуэке (81). На 15-й минуте мяч в свои ворота забил игрок "Мидлсбро" Джонатан Хоусон. У проигравших отличился Морган Роджерс (88).

Первый матч завершился победой "Мидлсбро" со счетом 1:0. "Мидлсбро" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

В финале "Челси" сыграет с победителем противостояния между "Ливерпулем" и "Фулхэмом". Первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:1, ответная встреча пройдет 24 января.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является "Ливерпуль", выигравший турнир девять раз. "Челси" побеждал пять раз, последний титул команда из Лондона выиграла в 2015 году.