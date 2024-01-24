Тренер Ласицкене объяснил невысокие результаты олимпийской чемпионки в начале сезона

Геннадий Габрилян отметил, что спортсменка еще набирает форму после травмы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене только набирает форму после длительного перерыва, вызванного травмой, однако последние ее прыжки вызывают оптимизм. Об этом журналистам рассказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Сейчас Маша только втягивается и через соревнования набирает форму, идет процесс пристрелки, - отметил Габрилян. - Последние прыжки Маши мне нравятся, это обнадеживает и радует. Зимний сезон у нас пройдет в тренировочном режиме для того, чтобы к лету войти в свою форму. Очень надеюсь, что обойдется без травм, пока в плане здоровья, тьфу-тьфу, все хорошо".

Во вторник Ласицкене победила в Москве на Мемориале Дьячкова и Озолина с результатом 1,90 м. В ранге победительницы московского турнира она трижды безуспешно пыталась взять высоту в 1,93 м. На Олимпиаде в Токио Ласицкене победила с результатом 2,04 м, личный рекорд спортсменки - 2,06 м. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что ее расстраивают невысокие прыжки.

"Над технической стороной прыжков нам надо еще много поработать, есть чем заняться. Мы постоянно вносим какие-то корректировки в тренировочный процесс. Но прогресс не такой быстрый, потому что был большой перерыв. Надеемся достойно выступить в этом сезоне", - заключил тренер.

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).