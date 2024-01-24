Кафельников считает, что Медведев уже хорошо выступил на Australian Open

Россиянин вышел в полуфинал турнира

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление первой ракетки России Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) уже можно назвать хорошим. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

В среду Медведев в четвертьфинальной встрече обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (2-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (6).

"Медведев молодец, он в полуфинале Australian Open - это уже хорошее выступление. Кто будет следующим соперником - без разницы, на этой стадии слабых уже не бывает, - сказал Кафельников. - Кто бы ни вышел, Зверев или Алькарас, - не важно. И делать прогнозы на полуфинал бессмысленно - шансы равны будут. Надо получать удовольствие от турнира, от игры нашего теннисиста".