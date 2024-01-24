Кожемяко: участники игр "Дети Приморья" почувствуют себя на уровне мировых атлетов

Первые зимние Международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с 18 по 23 февраля в Приморском крае

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Организаторы первых зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья" сделают все, чтобы участники почувствовали себя на уровне мировых спортсменов, а сами соревнования заложат фундамент будущих отношений со странами - соседями России. Об этом ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Для нас важно, чтобы наши дети почувствовали себя на уровне мировых спортсменов, спортсменов других стран, чтобы у них была возможность проявить себя, познакомиться с ребятами, закрепить эту дружбу. В дальнейшем они будут представлять честь нашей страны, Приморского края, будучи взрослыми. Мы закладываем фундамент будущих отношений с нашими странами-соседями, и лучше, чем через юношеский, детский спорт, это не сделаешь. Они будут продолжать хорошие традиции, что были у нас, и преумножать их", - сказал Кожемяко.

"В целом обеспеченность спортивными объектами у региона есть. Я не скажу, что она большая, поэтому в программе у нас проектирование шести крупных спортивных центров с тем, чтобы это направление - поворот на Восток, который произошел в экономике, культурных связях - охватывал и спорт. Безусловно, в ближайшие пять лет мы построим эти спортивные объекты с тем, чтобы они стали в дальнейшем удобной площадкой для тренировки наших сборных и подготовки наших ребят, живущих в Приморском крае", - добавил губернатор.

Первые зимние Международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с 18 по 23 февраля в Приморском крае. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, а также из Белоруссии, КНДР, Китая и других государств. Всего ожидается участие более 1,5 тыс. человек, включая спортсменов, спортивных судей и волонтеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.