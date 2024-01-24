Главного тренера сборной Кот-д'Ивуара по футболу уволили по ходу Кубка Африки

Сборная Кот-д'Ивуара на домашнем турнире заняла третье место в группе А, но еще сохраняет шансы на выход в плей-офф

ТАСС, 24 января. Француз Жан-Луи Гассе уволен с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара по футболу за неудовлетворительные результаты команды. Об этом сообщает пресс-служба Ивуарийской федерации футбола.

Сборная Кот-д'Ивуара на домашнем Кубке африканских наций заняла третье место в группе А, но еще сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира. Ивуарийцы обыграли команду Гвинеи-Бисау (2:0), а затем потерпели поражения от сборных Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4).

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Эмерс Фаэ, которому 24 января исполнилось 40 лет. Фаэ не имеет тренерского опыта, в качестве игрока он выступал за французские "Ниццу", "Нант" и английский "Рединг". За сборную Кот-д'Ивуара играл с 2005 по 2010 год и стал серебряным призером Кубка африканских наций 2006 года.

Гассе 70 лет, он возглавил сборную Кот-д'Ивуара в 2022 году. Ранее в качестве главного тренера работал с французскими "Монпелье", "Каном", "Истром", "Бордо" и "Сент-Этьеном". С 2010 по 2012 год был помощником Лорана Блана, который возглавлял сборную Франции.