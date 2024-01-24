Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису

В 1/4 финала немец обыграл испанца Карлоса Алькараса

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу Зверева, посеянного на турнире под шестым номером. Алькарас получил второй номер посева. В полуфинале Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (3-й номер посева). В другом матче этой стадии встретятся действующий победитель турнира серб Новак Джокович (1) и итальянец Янник Синнер (4).

Звереву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. Спортсмен завоевал 21 титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Свой лучший результат на турнирах Большого шлема теннисист показал в 2020 году, когда дошел до финала Открытого чемпионата США. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде.

Алькарасу 20 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. Испанец побеждал на 12 турнирах под эгидой организации. В 2022 году теннисист выиграл Открытый чемпионат США, в 2023-м - Уимблдон.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).