Эквадорский футболист Нобоа покинул "Сочи"

Полузащитник продолжит карьеру на родине в "Эмелеке"

ТАСС, 24 января. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа покинул футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист продолжит карьеру в эквадорском "Эмелеке".

Нобоа 38 лет, он выступал за "Сочи" с 2019 года. В сезоне-2021/22 вместе с командой полузащитник стал серебряным призером чемпионата России.

Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит", греческий ПАОК и "Эмелек". За сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2021/22 Российский футбольный союз признал его лучшим игроком Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нобоа стал чемпионом России в составе "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2018/19).

"Сочи" после 18 туров набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ.