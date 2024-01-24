ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 6 546 зрителей.

В составе победителей обе шайбы забросил Владислав Каменев (30-я и 50-я минуты). У проигравших отличился Таннер Фриц (20).

Из-за болезни встречу пропустил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Игрой команды руководил Равиль Якубов.

ЦСКА набрал 61 очко в 54 матчах и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 53 очками в 54 играх располагается на 8-й строчке Запада. В следующем матче 26 января ЦСКА в гостях встретится с петербургским СКА. Минское "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".

В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 по буллитам обыграл хабаровский "Амур", владивостокский "Адмирал" победил магнитогорский "Металлург" (2:1), казанский "Ак Барс" был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста (4:1), СКА разгромил астанинский "Барыс" (7:0). "Локомотив" уступил "Сочи" (1:2), новосибирская "Сибирь" переиграла подмосковный "Витязь" (4:1), нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме взяло верх над нижнекамским "Нефтехимиком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 54 30 5 1 3 1 14 141-105 76 2 СКА 55 31 2 3 1 2 16 176-112 75 3 Динамо М 54 26 6 3 1 3 15 169-128 74 4 Спартак 56 29 3 0 4 4 16 192-160 72 5 Торпедо 54 25 5 2 2 1 19 156-135 67 6 ЦСКА 54 25 2 1 0 5 21 154-126 61 7 Северсталь 54 23 0 4 3 4 20 161-151 61 8 Динамо Мн 54 18 5 1 2 3 25 140-145 53 9 Витязь 54 12 3 2 4 3 30 112-185 41 10 Сочи 55 13 1 3 0 6 32 134-209 40 11 Куньлунь РС 55 9 4 4 2 4 32 122-187 40