24 января, 18:58
КХЛ

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Нападающие ЦСКА Константин Окулов и Владислав Каменев. Михаил Терещенко/ ТАСС
Нападающие ЦСКА Константин Окулов и Владислав Каменев
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 6 546 зрителей.

В составе победителей обе шайбы забросил Владислав Каменев (30-я и 50-я минуты). У проигравших отличился Таннер Фриц (20).

Из-за болезни встречу пропустил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Игрой команды руководил Равиль Якубов.

ЦСКА набрал 61 очко в 54 матчах и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 53 очками в 54 играх располагается на 8-й строчке Запада. В следующем матче 26 января ЦСКА в гостях встретится с петербургским СКА. Минское "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".

В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 по буллитам обыграл хабаровский "Амур", владивостокский "Адмирал" победил магнитогорский "Металлург" (2:1), казанский "Ак Барс" был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста (4:1), СКА разгромил астанинский "Барыс" (7:0). "Локомотив" уступил "Сочи" (1:2), новосибирская "Сибирь" переиграла подмосковный "Витязь" (4:1), нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме взяло верх над нижнекамским "Нефтехимиком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

54

30

5

1

3

1

14

141-105

76

2

СКА

55

31

2

3

1

2

16

176-112

75

3

Динамо М

54

26

6

3

1

3

15

169-128

74

4

Спартак

56

29

3

0

4

4

16

192-160

72

5

Торпедо

54

25

5

2

2

1

19

156-135

67

6

ЦСКА

54

25

2

1

0

5

21

154-126

61

7

Северсталь

54

23

0

4

3

4

20

161-151

61

8

Динамо Мн

54

18

5

1

2

3

25

140-145

53

9

Витязь

54

12

3

2

4

3

30

112-185

41

10

Сочи

55

13

1

3

0

6

32

134-209

40

11

Куньлунь РС

55

9

4

4

2

4

32

122-187

40

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

56

28

6

2

3

3

14

176-140

78

2

Авангард

54

25

9

3

0

3

14

162-135

77

3

Салават Юлаев

54

28

4

2

2

2

16

159-116

72

4

Автомобилист

57

22

5

4

3

3

20

137-132

68

5

Ак Барс

54

24

6

2

0

2

20

139-116

66

6

Трактор

55

24

5

1

2

4

19

148-126

66

7

Лада

56

21

2

4

3

9

17

140-141

66

8

Нефтехимик

56

18

4

1

4

6

23

129-168

56

9

Сибирь

55

17

2

3

3

6

24

123-146

53

10

Амур

54

17

2

2

6

5

22

121-142

53

11

Барыс

54

10

4

5

2

4

29

121-166

44

12

Адмирал

54

10

3

3

6

5

27

113-154

43

  

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КХЛ