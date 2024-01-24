ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 6 546 зрителей.
В составе победителей обе шайбы забросил Владислав Каменев (30-я и 50-я минуты). У проигравших отличился Таннер Фриц (20).
Из-за болезни встречу пропустил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Игрой команды руководил Равиль Якубов.
ЦСКА набрал 61 очко в 54 матчах и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 53 очками в 54 играх располагается на 8-й строчке Запада. В следующем матче 26 января ЦСКА в гостях встретится с петербургским СКА. Минское "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".
В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 по буллитам обыграл хабаровский "Амур", владивостокский "Адмирал" победил магнитогорский "Металлург" (2:1), казанский "Ак Барс" был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста (4:1), СКА разгромил астанинский "Барыс" (7:0). "Локомотив" уступил "Сочи" (1:2), новосибирская "Сибирь" переиграла подмосковный "Витязь" (4:1), нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме взяло верх над нижнекамским "Нефтехимиком".
1
Локомотив
54
30
5
1
3
1
14
141-105
76
2
СКА
55
31
2
3
1
2
16
176-112
75
3
Динамо М
54
26
6
3
1
3
15
169-128
74
4
Спартак
56
29
3
0
4
4
16
192-160
72
5
Торпедо
54
25
5
2
2
1
19
156-135
67
6
ЦСКА
54
25
2
1
0
5
21
154-126
61
7
Северсталь
54
23
0
4
3
4
20
161-151
61
8
Динамо Мн
54
18
5
1
2
3
25
140-145
53
9
Витязь
54
12
3
2
4
3
30
112-185
41
10
Сочи
55
13
1
3
0
6
32
134-209
40
11
Куньлунь РС
55
9
4
4
2
4
32
122-187
40
1
Металлург
56
28
6
2
3
3
14
176-140
78
2
Авангард
54
25
9
3
0
3
14
162-135
77
3
Салават Юлаев
54
28
4
2
2
2
16
159-116
72
4
Автомобилист
57
22
5
4
3
3
20
137-132
68
5
Ак Барс
54
24
6
2
0
2
20
139-116
66
6
Трактор
55
24
5
1
2
4
19
148-126
66
7
Лада
56
21
2
4
3
9
17
140-141
66
8
Нефтехимик
56
18
4
1
4
6
23
129-168
56
9
Сибирь
55
17
2
3
3
6
24
123-146
53
10
Амур
54
17
2
2
6
5
22
121-142
53
11
Барыс
54
10
4
5
2
4
29
121-166
44
12
Адмирал
54
10
3
3
6
5
27
113-154
43