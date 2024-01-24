Сергей Иванов считает, что в матче ЦСКА - "Пари НН" зрители увидели лучший момент сезона

Московский клуб отыграл пять очков за шесть секунд до конца четвертой четверти

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Зрители матча между московским ЦСКА и командой "Пари Нижний Новгород" увидели лучший момент в сезоне баскетбольной Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент лиги Сергей Иванов.

Встреча регулярного чемпионата завершилась победой ЦСКА со счетом 104:96 после овертайма. Основное время закончилось со счетом 92:92. За шесть секунд до конца четвертой четверти нижегородская команда вела со счетом 92:87, а за 1,8 секунды до сирены выигрывала с разницей в три очка и вводила мяч из-под своего кольца. Баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр сделал перехват и реализовал трехочковый бросок.

"Хайлайт года Единой лиге ВТБ обеспечен, лучше не будет. Я много видел бросков за секунду до конца на победу, но это после передач, а вот чтобы после перехвата - нет. "Нижний" рано расслабился, но игра получилась очень хорошей, спасибо Единой лиге ВТБ", - сказал Иванов.

ЦСКА одержал 21 победу при 3 поражениях и занимает 1-е место в таблице регулярного чемпионата. "Пари НН" располагается на предпоследней, 13-й строчке, одержав 6 побед при 18 поражениях.