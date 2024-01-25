"Атлетик" обыграл "Барселону" и вышел в полуфинал Кубка Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:2

ТАСС, 25 января. "Атлетик" в дополнительное время со счетом 4:2 обыграл "Барселону" в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.

В составе победителей голы забили Горка Гурусета (1-я минута), Ойан Сансет (49), Иньяки Уильямс (105+2) и Нико Уильямс (120+1). У проигравших отличились Роберт Левандовский (26) и Ламин Ямаль (32).

Ранее в полуфинал турнира вышли "Реал Сосьедад" и "Мальорка". В заключительном четвертьфинале встретятся "Атлетико" и "Севилья". Матч состоится 25 января.

Финал текущего розыгрыша Кубка Испании пройдет 6 апреля на стадионе "Ла Картуха" в Севилье. Обладателем трофея в 2023 году стал мадридский "Реал", выигрывавший кубок 20 раз. Больше всего побед в турнире на счету "Барселоны" (31), в активе "Атлетика" 23 титула.