В УрФУ готовы стать оператором подготовки волонтеров для Игр дружбы в Екатеринбурге

Соревнования пройдут в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует стать оператором подготовки волонтеров для Игр дружбы. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил проректор университета по воспитательной работе Дмитрий Лоевский.

"Мы подготовили заявку на то, чтобы стать оператором подготовки волонтеров Игр дружбы. Большое спортивное мероприятие, которое будут проводить сразу два города - Москва и Екатеринбург", - сказал Лоевский.

УрФУ занимается подготовкой волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи от всего Уральского федерального округа (УрФО). Лоевский отметил, что этап отбора волонтеров для фестиваля завершен, из 990 кандидатов УрФО, прошедших заочный этап, отобрали 271 волонтера основы и столько же волонтеров резерва. Из них по 50 человек в основной и резервный составы вошли волонтеры Свердловской области.

По словам проректора университета по воспитательной работе, волонтерская работа не заканчивается Всемирным фестивалем молодежи. 27 января будет проведен окончательный отбор волонтеров на Игры будущего, которые состоятся в Казани, и одновременно подготовлена заявка для Игр дружбы.

Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.