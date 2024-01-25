Олимпийский призер Бондарь не рассматривал вариант выступления на Играх в Париже

Прыгун в воду отметил, что он готовится выступить на Играх дружбы и Играх БРИКС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Токио Александр Бондарь даже не рассматривал вариант выступления на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом он рассказал ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что российские прыгуны в воду не стали подавать заявки на участие в февральском чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе, что лишило их возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

"Все идет своим чередом, сейчас нас ждут крупные соревнования. Готовимся к Играм дружбы, Играм БРИКС, так что я даже не думал об этом, не рассматривал этот вариант", - сказал Бондарь о пропуске чемпионата мира и Игр в Париже.

Олимпийский призер отметил, что в будущем не планирует выступать в нейтральном статусе. "Навыступались уже в нейтральном статусе", - подчеркнул он.

"Я не расстроился [пропуску чемпионата мира]. В чемпионате мира мы уже участвовали, а в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы - нет, так что лично мне будет интересно", - отметил спортсмен.

На последней Олимпиаде российские прыгуны в воду завоевали одну награду - Бондарь и Виктор Минибаев в Токио стали третьими в синхронных прыжках с вышки.