Соболенко и Чжэн Циньвэнь сыграют в финале Australian Open

Чжэн Циньвэнь стала первой с 2014 года китаянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема

СИДНЕЙ, 25 января. /ТАСС/. Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла украинку Даяну Ястремскую в матче 1/2 финала Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Чжэн Циньвэнь, имеющей 12-й номер посева, Ястремская пробилась на турнир благодаря победе в квалификации. В финале китайская теннисистка сыграет с действующей победительницей турнира белоруской Ариной Соболенко (второй номер посева), ранее победившей американку Коко Гауфф (четвертый номер посева). Чжэн Циньвэнь стала первой с 2014 года китаянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема. Тогда в финале Australian Open Ли На обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову.

Чжэн Циньвэнь 21 год, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету две победы на турнирах под эгидой организации. Китаянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Ястремской 23 года, в мировом рейтинге она 93-я. На счету украинки три титула WTA. Для Ястремской выход в полуфинал текущего Australian Open является лучшим достижением на турнирах Большого шлема.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).