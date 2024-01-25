Леклер продлил контракт с командой "Формулы-1" "Феррари"

Срок нового соглашения не разглашается

ТАСС, 25 января. Пилот из Монако Шарль Леклер продлил контракт с итальянской командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари". Об этом сообщает пресс-служба "Феррари".

Предыдущий контракт Леклера с "Феррари" действовал до конца сезона 2024 года. Срок нового соглашения не сообщается.

"Мне очень приятно узнать, что я буду носить гоночный костюм "Феррари" еще несколько сезонов, выступать за эту команду было моей мечтой с трех лет: я смотрел Гран-при Монако из окна квартиры друга. Эта команда - моя вторая семья с тех пор, как я присоединился к академии пилотов "Феррари" в 2016 году, вместе мы многого добились, сражаясь несмотря ни на что за последние пять лет. Однако я верю, что лучшее еще впереди, и я не могу дождаться начала этого сезона, чтобы добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке. Я по-прежнему мечтаю выиграть чемпионат мира вместе с "Феррари", и я уверен, что в предстоящие годы мы порадуем наших болельщиков", - сказал Леклер.

Леклеру 26 лет, он выступает за "Феррари" с 2019 года. Лучшим результатом гонщика по итогам чемпионата является второе место в сезоне 2022 года. В 2018 году пилот выступал за "Альфа Ромео". Леклер 30 раз за карьеру в "Формуле-1" поднимался на подиум, одержав 5 побед.

По итогам прошлого сезона Леклер занял 5-е место в общем зачете чемпионата мира.