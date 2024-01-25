"Динамо" обыграло "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 5:1 обыграло пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи", где китайская команда проводит домашние матчи.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Рашевский (18-я минута), Егор Мартынов (22), Эрик О'Делл (43), Джордан Уил (55) и Павел Кудрявцев (56). У проигравших отличился Девин Броссо (43).
В составе "Динамо" отсутствовал капитан команды Андрей Миронов. Его обязанности в игре исполнял нападающий Никита Гусев. Шайба Мартынова стала 3000-й для "Динамо" в КХЛ.
"Динамо" набрало 76 очков после 55 матчей и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь Ред Стар" с 40 очками в 56 играх располагается на последней, 11-й строчке в конференции.
В следующем матче "Динамо" 27 января в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Куньлунь Ред Стар" 28 января на выезде встретится с "Сочи".
1
Локомотив
54
30
5
1
3
1
14
141-105
76
2
Динамо М
55
27
6
3
1
3
15
174-129
76
3
СКА
55
31
2
3
1
2
16
176-112
75
4
Спартак
56
29
3
0
4
4
16
192-160
72
5
Торпедо
54
25
5
2
2
1
19
156-135
67
6
ЦСКА
54
25
2
1
0
5
21
154-126
61
7
Северсталь
54
23
0
4
3
4
20
161-151
61
8
Динамо Мн
54
18
5
1
2
3
25
140-145
53
9
Витязь
54
12
3
2
4
3
30
112-185
41
10
Сочи
55
13
1
3
0
6
32
134-209
40
11
Куньлунь РС
56
9
4
4
2
4
33
123-192
40
1
Металлург
56
28
6
2
3
3
14
176-140
78
2
Авангард
54
25
9
3
0
3
14
162-135
77
3
Салават Юлаев
54
28
4
2
2
2
16
159-116
72
4
Автомобилист
57
22
5
4
3
3
20
137-132
68
5
Ак Барс
54
24
6
2
0
2
20
139-116
66
6
Трактор
55
24
5
1
2
4
19
148-126
66
7
Лада
56
21
2
4
3
9
17
140-141
66
8
Нефтехимик
56
18
4
1
4
6
23
129-168
56
9
Сибирь
55
17
2
3
3
6
24
123-146
53
10
Амур
54
17
2
2
6
5
22
121-142
53
11
Барыс
54
10
4
5
2
4
29
121-166
44
12
Адмирал
54
10
3
3
6
5
27
113-154
43