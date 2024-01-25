25 января, 18:43
КХЛ

"Динамо" обыграло "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ

Встреча завершилась победой московской команды со счетом 5:1

МЫТИЩИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 5:1 обыграло пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи", где китайская команда проводит домашние матчи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Рашевский (18-я минута), Егор Мартынов (22), Эрик О'Делл (43), Джордан Уил (55) и Павел Кудрявцев (56). У проигравших отличился Девин Броссо (43).

В составе "Динамо" отсутствовал капитан команды Андрей Миронов. Его обязанности в игре исполнял нападающий Никита Гусев. Шайба Мартынова стала 3000-й для "Динамо" в КХЛ.

"Динамо" набрало 76 очков после 55 матчей и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь Ред Стар" с 40 очками в 56 играх располагается на последней, 11-й строчке в конференции.

В следующем матче "Динамо" 27 января в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Куньлунь Ред Стар" 28 января на выезде встретится с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

54

30

5

1

3

1

14

141-105

76

2

Динамо М

55

27

6

3

1

3

15

174-129

76

3

СКА

55

31

2

3

1

2

16

176-112

75

4

Спартак

56

29

3

0

4

4

16

192-160

72

5

Торпедо

54

25

5

2

2

1

19

156-135

67

6

ЦСКА

54

25

2

1

0

5

21

154-126

61

7

Северсталь

54

23

0

4

3

4

20

161-151

61

8

Динамо Мн

54

18

5

1

2

3

25

140-145

53

9

Витязь

54

12

3

2

4

3

30

112-185

41

10

Сочи

55

13

1

3

0

6

32

134-209

40

11

Куньлунь РС

56

9

4

4

2

4

33

123-192

40

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

56

28

6

2

3

3

14

176-140

78

2

Авангард

54

25

9

3

0

3

14

162-135

77

3

Салават Юлаев

54

28

4

2

2

2

16

159-116

72

4

Автомобилист

57

22

5

4

3

3

20

137-132

68

5

Ак Барс

54

24

6

2

0

2

20

139-116

66

6

Трактор

55

24

5

1

2

4

19

148-126

66

7

Лада

56

21

2

4

3

9

17

140-141

66

8

Нефтехимик

56

18

4

1

4

6

23

129-168

56

9

Сибирь

55

17

2

3

3

6

24

123-146

53

10

Амур

54

17

2

2

6

5

22

121-142

53

11

Барыс

54

10

4

5

2

4

29

121-166

44

12

Адмирал

54

10

3

3

6

5

27

113-154

43

  

Теги:
КХЛ