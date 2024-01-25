"Динамо" обыграло "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ

Встреча завершилась победой московской команды со счетом 5:1

МЫТИЩИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 5:1 обыграло пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи", где китайская команда проводит домашние матчи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Рашевский (18-я минута), Егор Мартынов (22), Эрик О'Делл (43), Джордан Уил (55) и Павел Кудрявцев (56). У проигравших отличился Девин Броссо (43).

В составе "Динамо" отсутствовал капитан команды Андрей Миронов. Его обязанности в игре исполнял нападающий Никита Гусев. Шайба Мартынова стала 3000-й для "Динамо" в КХЛ.

"Динамо" набрало 76 очков после 55 матчей и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь Ред Стар" с 40 очками в 56 играх располагается на последней, 11-й строчке в конференции.

В следующем матче "Динамо" 27 января в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Куньлунь Ред Стар" 28 января на выезде встретится с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 54 30 5 1 3 1 14 141-105 76 2 Динамо М 55 27 6 3 1 3 15 174-129 76 3 СКА 55 31 2 3 1 2 16 176-112 75 4 Спартак 56 29 3 0 4 4 16 192-160 72 5 Торпедо 54 25 5 2 2 1 19 156-135 67 6 ЦСКА 54 25 2 1 0 5 21 154-126 61 7 Северсталь 54 23 0 4 3 4 20 161-151 61 8 Динамо Мн 54 18 5 1 2 3 25 140-145 53 9 Витязь 54 12 3 2 4 3 30 112-185 41 10 Сочи 55 13 1 3 0 6 32 134-209 40 11 Куньлунь РС 56 9 4 4 2 4 33 123-192 40