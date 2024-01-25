Игрок Национальной молодежной хоккейной лиги умер в возрасте 17 лет

Венедикт Осипов скончался на тренировке

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) "Эконива-Бобров" Венедикт Осипов умер на тренировке в возрасте 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Сегодня в Боброве на тренировке скончался игрок ХК "Эконива-Бобров" Венедикт Осипов. НМХЛ выражает соболезнования родным и близким и тем, кто хорошо знал Венедикта", - говорится в заявлении.

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что игрок умер из-за остановки сердца. "Федерация хоккея России скорбит о тяжелой утрате, выражает соболезнования родным и близким хоккеиста и будет следить за ходом выяснения причин трагедии", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

В нынешнем сезоне Осипов провел 34 матча, забросил 7 шайб и сделал 5 результативных передач.