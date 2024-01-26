Бастрыкин поручил доложить о предварительных обстоятельствах смерти 17-летнего хоккеиста

По факту смерти игрока было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области доложить о предварительно установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах по факту смерти 17-летнего хоккеиста на тренировке в Бобровском районе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

25 января пресс-служба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сообщила о смерти 17-летнего нападающего клуба "Эконива-Бобров" Венедикта Осипова. Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что игрок умер из-за остановки сердца. По факту смерти игрока было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В нынешнем сезоне Осипов провел 34 матча, забросил 7 шайб и сделал 5 результативных передач.