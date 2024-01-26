Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open

В финале итальянец сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича в матче 1/2 финала Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под четвертым номером. У Джоковича был первый номер посева. В финале Синнер встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (третий номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (шестой номер посева), который начнется в пятницу в 11:30 мск.

Джокович является рекордсменом по числу побед на Australian Open, на счету серба 10 выигранных титулов. Джокович проиграл матч на Australian Open впервые с 2018 года, ранее он выиграл четыре турнира (2019, 2020, 2021, 2023). В 2022 году сербу аннулировали австралийскую визу и депортировали из страны, так как он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая была обязательной для иностранцев, въезжающих в Австралию.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Синнеру 22 года, он является четвертой ракеткой мира. На его счету 10 титулов ATP. Итальянец впервые вышел в финал турнира Большого шлема, ранее он доходил до полуфинала на Уимблдоне в 2023 году. В том же году спортсмен выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).