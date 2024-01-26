Шипов: шахматисту Непомнящему нужно сосредоточиться на своей игре в Нидерландах

Эксперт считает, что Непомнящему не стоит смотреть на турнирную таблицу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российскому шахматисту Яну Непомнящему нужно сосредоточиться не на турнирной таблице, а на своей игре на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Непомнящего, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Дело в том, что в диапазоне одного очка борются восемь шахматистов, один тур может поменять все. Мне нравится, как играют Гукеш и Абдусатторов, они напористые, молодые ребята, у них наибольшие шансы на победу. Яну надо думать о своей игре, не надо смотреть на таблицу, у него неприятное расписание, потому что против Гири и Фируджи ему придется играть черными фигурами, и если Ян сыграет эти партии вничью, это будет отличный результат. Но если соперники будут ошибаться, конечно, надо пользоваться", - сказал Шипов.

По итогам десяти туров лидируют узбек Нодирбек Абдусатторов и инидиец Доммаруджу Гукеш, набравшие по 6,5 очка в десяти партиях. За ними следуют представитель Нидерландов Аниш Гири и индиец Рамешбабу Прагнанандха (по 6 очков), Гуджрати Видит из Индии, китаец Вэй И, выступающий за Францию Алиреза Фируджа, Непомнящий (по 5,5 очка), иранец Пархам Магсудлу, чемпион мира китаец Дин Лижэнь, его соотечественница чемпионка мира Цзюй Веньцзюнь, нидерландец Макс Вармердам (по 4 очка), представитель Германии Александр Донченко и нидерландец Йорден ван Форест (по 3,5).

На турнире в Нидерландах шахматисты проведут 13 туров. Соревнования завершатся 28 января.