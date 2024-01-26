Общее собрание РПЛ проголосовало за перенос 21-го тура чемпионата России на 23-25 апреля

Решение о переносе тура с 15-17 марта было принято в связи с проведением выборов президента России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за перенос матчей 21-го тура чемпионата России по футболу на 23-25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Изначально тур должен был пройти с 15 по 17 марта. Решение о переносе было принято в связи с проведением выборов президента России. Окончательное решение должно быть утверждено бюро исполкома Российского футбольного союза.

В 21-м туре состоится матч между московскими ЦСКА и "Спартаком", встреча должна пройти на стадионе армейцев. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" примет казанский "Рубин", занимающий первое место после 18 туров "Краснодар" дома сыграет с калининградской "Балтикой". Грозненский "Ахмат" на своем поле встретится с "Сочи", московские "Локомотив" и "Динамо" проведут выездные матчи против "Пари Нижний Новгород" и "Оренбурга" соответственно. "Факел" в Воронеже примет самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал" на своем поле проведет матч против "Ростова".

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.