Федерация парусного спорта изучит критерии допуска до международных соревнований

В четверг Международная федерация парусного спорта приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПР) рассмотрит условия допуска спортсменов до олимпийской квалификации. Об этом ТАСС рассказал президент ВФПР Сергей Джиенбаев.

В четверг Международная федерация парусного спорта приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже.

"Мы только вчера узнали о том, что наших спортсменов допустили до отборочных соревнований. Пока находимся на регате в Сочи и подробно не изучили условия допуска, но мы их обязательно рассмотрим. На следующей неделе мы соберемся на исполкоме и там, скорее всего, примем решение", - сказал Джиенбаев.

Международная федерация парусного спорта 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. 24 мая 2023 года федерация сообщила о продлении отстранения.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия, не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Регата "Последний шанс" пройдет 20-27 апреля во французском Йере. В соревнованиях примут участие спортсмены, которые еще не квалифицировались на Олимпиаду.