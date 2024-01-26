"Металлург" первым от Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 26 января. Магнитогорский "Металлург" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Максим Карпов (17-я минута), Люк Джонсон (30), Даниил Юров (32), Павел Акользин (39). У "Адмирала" отличились Либор Шулак (23), Дмитрий Бучельников (36).
"Металлург" стал первой командой Восточной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф КХЛ. После 57 матчей "Металлург" набрал 80 очков и уже не опустится ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее выход в Кубок Гагарина гарантировали петербургский СКА, ярославский "Локомотив", московские "Динамо" и "Спартак".
"Металлург", как и СКА, принимает участие во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги. Достижение могут повторить уфимский "Салават Юлаев" и казанский "Ак Барс".
В следующем матче "Металлург" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром" 28 января, "Адмирал" в этот же день примет "Салават Юлаев". Владивостокская команда после 55 игр занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками.
1
Металлург
57
29
6
2
3
3
14
180-142
80
2
Авангард
54
25
9
3
0
3
14
162-135
77
3
Салават Юлаев
55
29
4
2
2
2
16
162-116
74
4
Автомобилист
57
22
5
4
3
3
20
137-132
68
5
Ак Барс
54
24
6
2
0
2
20
139-116
66
6
Трактор
55
24
5
1
2
4
19
148-126
66
7
Лада
56
21
2
4
3
9
17
140-141
66
8
Нефтехимик
56
18
4
1
4
6
23
129-168
56
9
Сибирь
55
17
2
3
3
6
24
123-146
53
10
Амур
55
17
2
2
6
5
23
121-145
53
11
Барыс
54
10
4
5
2
4
29
121-166
44
12
Адмирал
55
10
3
3
6
5
27
115-158
43