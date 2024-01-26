26 января, 11:46
КХЛ

"Металлург" первым от Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

На данный момент пять команд гарантировали участие в Кубке Гагарина

ТАСС, 26 января. Магнитогорский "Металлург" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Максим Карпов (17-я минута), Люк Джонсон (30), Даниил Юров (32), Павел Акользин (39). У "Адмирала" отличились Либор Шулак (23), Дмитрий Бучельников (36).

"Металлург" стал первой командой Восточной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф КХЛ. После 57 матчей "Металлург" набрал 80 очков и уже не опустится ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее выход в Кубок Гагарина гарантировали петербургский СКА, ярославский "Локомотив", московские "Динамо" и "Спартак".

"Металлург", как и СКА, принимает участие во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги. Достижение могут повторить уфимский "Салават Юлаев" и казанский "Ак Барс".

В следующем матче "Металлург" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром" 28 января, "Адмирал" в этот же день примет "Салават Юлаев". Владивостокская команда после 55 игр занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

57

29

6

2

3

3

14

180-142

80

2

Авангард

54

25

9

3

0

3

14

162-135

77

3

Салават Юлаев

55

29

4

2

2

2

16

162-116

74

4

Автомобилист

57

22

5

4

3

3

20

137-132

68

5

Ак Барс

54

24

6

2

0

2

20

139-116

66

6

Трактор

55

24

5

1

2

4

19

148-126

66

7

Лада

56

21

2

4

3

9

17

140-141

66

8

Нефтехимик

56

18

4

1

4

6

23

129-168

56

9

Сибирь

55

17

2

3

3

6

24

123-146

53

10

Амур

55

17

2

2

6

5

23

121-145

53

11

Барыс

54

10

4

5

2

4

29

121-166

44

12

Адмирал

55

10

3

3

6

5

27

115-158

43

  

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