"Металлург" первым от Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

На данный момент пять команд гарантировали участие в Кубке Гагарина

ТАСС, 26 января. Магнитогорский "Металлург" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Максим Карпов (17-я минута), Люк Джонсон (30), Даниил Юров (32), Павел Акользин (39). У "Адмирала" отличились Либор Шулак (23), Дмитрий Бучельников (36).

"Металлург" стал первой командой Восточной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф КХЛ. После 57 матчей "Металлург" набрал 80 очков и уже не опустится ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее выход в Кубок Гагарина гарантировали петербургский СКА, ярославский "Локомотив", московские "Динамо" и "Спартак".

"Металлург", как и СКА, принимает участие во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги. Достижение могут повторить уфимский "Салават Юлаев" и казанский "Ак Барс".

В следующем матче "Металлург" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром" 28 января, "Адмирал" в этот же день примет "Салават Юлаев". Владивостокская команда после 55 игр занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками.