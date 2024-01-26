На Всемирных играх дружбы разыграют 283 комплекта наград

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Участниками Всемирных игр дружбы станут порядка 6 300 спортсменов, они разыграют 283 комплекта наград. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС предоставлен пресс-службой Минспорта.

Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин провели заседание организационного комитета Игр дружбы. В заседании также приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а также представители организаций и ведомств, задействованных в подготовке турнира.

"На соревнованиях Всемирных игр дружбы 6 300 спортсменов разыграют 283 комплекта наград, ожидается порядка 2 500 официальных лиц, осуществляется приглашение почетных гостей из иностранных государств, - сказал Чернышенко, отметив, что турнир будет проводиться по поручению президента РФ Владимира Путина. - Уровень мероприятия достаточно серьезный, поэтому необходимо грамотное распределение зон ответственности во избежание любых серых зон. Организация-правообладатель, федеральные ведомства, операционная дирекция должны работать слаженно для проведения успешного международного турнира. Минспорт России прорабатывает вопрос призовых выплат - здесь должен действовать принцип паритета справедливости, чтобы все победители и призеры были в равных условиях".

Чернышенко поручил участникам заседания проработать законодательный аспект Игр дружбы по аналогии с прошедшими в России крупными международными соревнованиями.

"Всемирные игры дружбы являются важной площадкой для сохранения соревновательной активности российских спортсменов и обеспечения дополнительных возможностей для иностранных участников. Ведется активная работа организаторов над тем, чтобы зрители увидели на Играх сильнейших спортсменов в своих видах спорта", - отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.