Даниил Медведев рассказал, что помогло ему выйти в финал Australian Open

Российский теннисист изменил подготовку к соревнованиям

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев перед Открытым чемпионатом Австралии скорректировал психологическую подготовку к соревнованиям, что помогло ему выйти в финал турнира. Об этом он рассказал во время послематчевого интервью на корте.

Медведев в пятницу в полуфинале обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

"Моя статистика игры в пяти сетах была не очень хорошей. Пятисетовые матчи психологически и физически очень тяжелые, и много раз случалось так, что я не был достаточно силен", - сказал Медведев.

"Месяц назад я решил немного измениться, чтобы стать сильнее ментально и меньше думать об отдельных болельщиках, которые тебе что-то кричат с трибун, или спорить с решениями судьи. Я все еще далек от того, чтобы быть идеальным, но я стараюсь", - добавил он.

В финале Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером (четвертый номер посева), который в другом полуфинале выиграл у действующего победителя турнира серба Новака Джоковича (1). Финальная встреча пройдет в воскресенье и запланирована на 11:30 мск.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.