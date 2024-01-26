Кафельников считает теннисиста Синнера фаворитом финала Australian Open с Медведевым

Двукратный победитель турниров Большого шлема отметил, что итальянец находится в фантастической форме

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итальянец Янник Синнер является фаворитом финального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису с россиянином Даниилом Медведевым. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

В полуфинале Медведев со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 обыграл представителя германии Александра Зверева. В финале россиянин сыграет с Синнером.

"Триллер - иначе не назовешь, - сказал Кафельников. - На морально волевых, на чистолюбии Даня вырвал победу. В финале ему будет трудно. Для меня Синнер фаворит, учитывая фантастическую спортивную форму итальянца".

"И у Медведева были изнуряющие матчи на протяжение турнира. Не знаю, сможет ли он восстановиться к финальному матчу. Но будем болеть за Даню", - добавил он.

Финальный матч пройдет в воскресенье и запланирован на 11:30 мск.